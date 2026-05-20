記事ポイント電動トゥクトゥク「ビベルトライク」の正規販売代理店が全国21店舗に拡大普通自動車免許で運転可能・ヘルメット不要・車検不要の3人乗りEV累計販売300台超えで個人・観光・施設向けに幅広く導入が進む 電動マイクロモビリティへの関心が高まるなか、3人乗りの次世代EV「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」を手がけるバブルは、2026年5月時点で正規販売代理店ネットワークを全国21店舗に拡大しました。累計販売台数