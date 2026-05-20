自転車の“青切符”制度の導入から約1か月が経ちました。街の人の意識に変化はあったのでしょうか？【写真を見る】“子ども乗せ自転車”対象年齢の拡大も検討へ「青切符」導入1か月、最も多かった違反は？【ひるおび】「歩道を走っちゃいけないので、車道を走るようになりました。危ない時は子どもだけ歩道を走らせたりしています。子どもと一緒に乗る時は、大人も歩道を走りたいなとは思いますね。」（主婦30代）「あっち側に行