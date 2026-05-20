◇MLB ホワイトソックス2-1マリナーズ(日本時間20日、T-モバイル・パーク)ホワイトソックスが9回土壇場で1点差をひっくり返し、逆転勝利を飾りました。1点を追う9回、先頭打者の村上宗隆選手がルイス・カスティジョ投手から四球を選び出塁。続くミゲル・バルガス選手が死球で続きます。その後三振で1アウトとなり、マリナーズは守護神アンドレス・ムニョス投手を投入。するとホワイトソックスは2球目にダブルスチールをしかけ、2、