日韓首脳会談から一夜明け、韓国の李在明大統領は自身のSNSを更新し、「韓日関係は堅い信頼と友情を礎に着実に発展し続けている」と会談の成果を強調しました。高市総理と韓国の李在明大統領は、19日に李大統領のふるさと、安東市で首脳会談を行い、エネルギー問題で協力を強化していくことや、日米韓や日中韓の協力についても意見を交わしました。李大統領は20日、自身のSNSで高市総理との2ショット写真を投稿し、「互いのふるさ