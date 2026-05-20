ソフトバンクは２０日、四国ＩＬｐ徳島の小林樹斗投手（２３）が、育成選手として入団すると発表した。小林は２０２０年度ドラフト４位で智弁和歌山から広島に入団した右腕。１軍では通算２試合の登板に終わり、２４年のオフに育成契約に。昨年１０月に戦力外通告を受けていた。今年１月に徳島の特別合格選手（球団推薦選手）に決まり、入団。今季は７試合に登板し３勝１敗、防御率２・３３をマークしていた。