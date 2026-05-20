20日の衆議院内閣委員会で中道改革連合の泉健太議員が、自転車の幼児用座席に小学生を乗せられない問題を取り上げた。【映像】“青切符”最多は「一時不停止」（警察の活動の様子）4月1日から導入開始の自転車「青切符」で注目されたこの問題。道路交通法では自転車の2人乗りは禁止されていて、幼児用座席には「小学校入学前」までの子どもしか乗せられない。小学生についても学童保育の送迎などで要望が多く、赤間二郎国家公