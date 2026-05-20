「パドレス４−５ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースのウィル・クライン投手が１点を勝ち越した直後の九回に登板。見事にメジャー初セーブをマークした。戦力外を経験した苦労人右腕が価値ある１勝を呼び込んだ。パヘズの犠飛で１点を勝ち越した直後、ブルペンから出てきたクライン。ここまでメジャー３６試合でセーブ数はゼロ。敵地は騒然となり重圧がかかるマウンドだったが、自信をみなぎらせる右腕は動じな