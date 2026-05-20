フリーアナウンサー古舘伊知郎が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。兵庫県たつの市の住宅で母娘の遺体が見つかった件をめぐり、私見を述べた。19日午前10時30分ごろ、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを警察官が発見した。2人の遺体の上半身には複数の刺し傷があるという。近隣住民とのドラブルはなかったという。現場から凶器は見つかって