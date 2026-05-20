雪印メグミルクは5月14日の決算説明会で、埼玉県の川越工場を2028年上期末で生産終了すると発表した。2030年度に向けた経営計画「Next Design2030」の一環として、国内製造拠点の再編を進める。同社は「新たな発想で生産体制を進化」を掲げ、国内製造拠点の20〜30％を協業・再編する方針を示す。これまでに神戸工場、興部工場の生産終了を決定しており、今回の川越工場再編もその一環。投資額は約109億円を見込む。同工場で