緑茶ブランド「綾鷹」に合うイオン限定おにぎりが登場する。2026年5月20日から期間限定で売り出されるのは、5種類の「綾鷹」にそれぞれぴったりのおにぎり。見た目も味わいも全く異なるお茶とおにぎりの組み合わせを楽しめる。おにぎりとお茶は相性抜群！4週間限定で5種登場2026年5月20日から4週間限定で発売される「綾鷹に合うおにぎり」5種。おにぎり協会が監修した、特別感のある商品だという。「綾鷹」の味わいにぴったりな