体質や気分に合わせた自由な飲み方「スマートドリンキング」を推進するスマドリ株式会社は、飲む人も飲まない人も、自分らしく乾杯できる店舗「SUMADORI Meets（スマドリミーツ）」を2026年4月3日にオープン。そして、2026年5月13日から5月31日までの期間、同社と跡見学園女子大学・中西ゼミの学生らが企画・立案した「タイムトラベル展 〜一杯から始まる、時代の旅〜」が開催されます。会期前日に行われたメディア発表会では、跡