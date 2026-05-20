きょう昼過ぎ、名古屋市内の小学校で8歳の男の子が、体育の授業中に体調を崩し救急車で病院に運ばれました。 【写真を見る】体育の授業中に…8歳男児が体調を崩し救急搬送 熱中症か 名古屋市内の小学校 名古屋市消防局によりますと、軽い熱中症の症状で入院には至っていないと言うことです。