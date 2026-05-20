俳優の松田杏咲さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在と10年前の比較ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】元人気子役・松田杏咲の現在の姿「めちゃくちゃ美人さんになってて大横転」子ども向け番組『シャキーン！』（NHK Eテレ）に16代目桃太郎モモエとして出演していた松田さん。投稿では「モモエ、24歳になりました」と、誕生日を迎えたことを報告し、2枚の写真を公開しました。1枚目は現在の姿、2枚目は