20日午後3時12分ごろ、宮城県、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮城県の岩沼市、福島県の田村市と福島広野町です。【各地の震度詳細】■震度1□宮城県岩沼市□福島県田村市福島広野町気