お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウ（47）と中岡創一（48）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつて体験した過酷な番組ロケを振り返った。「死ぬかと思った瞬間」として、「フィリピンでガチマフィアを逮捕」を挙げた「ロッチ」の2人。10年以上前、現地警察が半年間追っていたマフィアの逮捕に同行したといい、コカドと中岡には制服とオモチャの銃、なぜかサイズ違いの防弾チ