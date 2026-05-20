辺野古沖で転覆した船「平和丸」を実況見分する海保の係官ら。奥は「不屈」＝3月、沖縄県名護市沖縄県名護市辺野古沖で3月に船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故で、2隻の船長が転覆に至る前に一時、乗船中の生徒に操縦のハンドルを持たせていたとみられることが20日、関係者への取材で分かった。免許を持たない人の操船は条件付きで認められており、第11管区海上保安本部（那覇）が経緯を確認