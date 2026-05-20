「１票の格差」が最大２・１０倍だった２月の衆院選は投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが沖縄県の小選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、福岡高裁那覇支部（菊地浩明裁判長）は２０日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。２月の衆院選の最大格差２・１０倍は有権者数が最少の鳥取１区と最多の北海道３区の間で生じ、２０２４年の前回選（２・０６倍）からやや拡大した。前回選は人