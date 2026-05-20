歌手の工藤静香さんが5月19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身の愛するキャラクターグッズを公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「携帯がシール帳になっているのよ！笑」キャラクター愛を公開「私はやっぱりちいかわちゃん推しかな」工藤さんがまず紹介したのは、『ネギの食品サンプル』や『日焼けキティ』のめじるしアクセサリー。 そして新たにガシャポンで手に入れたという『ちいか