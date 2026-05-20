高市総理大臣は20日午後、国会での党首討論の中で、今年度の補正予算案に関し、「主に現在の中東情勢に対応する形の補正予算案を検討したい」と表明した。国民民主党の玉木代表との議論の中で答えた。また、中道改革連合の小川代表から補正予算案検討指示が若干遅れたのではと指摘されたのに対しては、これを否定した。玉木氏は討論の中で「ガソリン代の補助の延長、あるいは、夏場の電気代、ガス代対策など3兆円程度の補正予算を