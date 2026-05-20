去年、神奈川県川崎市の神社の祭りに暴力団組員であることを隠し露店を出したとして、暴力団幹部ら5人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された指定暴力団・稲川会系の幹部、キム・ヨンチル容疑者ら5人は去年10月、川崎市中原区の神社の祭りで、暴力団組員の身分を隠して「暴力団組員ではない」などとウソの内容の誓約書を提出し、3つの露店を出す権利を得た詐欺の疑いがもたれています。神社から「祭りに暴力団関係者が来