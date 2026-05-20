スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が、現地メディアから厳しい評価を下された。久保はホーム最終戦となった１７日のバレンシア戦をベンチから出番のないまま終えた。３―４で敗れたこの試合を受けて、スペイン紙「ムンド・デポルティボ」は「このような例はほとんどなかった。加入以来、久保が出番のないままベンチに留まったのは１３回あるが、その大半は身体的な問題や不安、あるいは過密日程