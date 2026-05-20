首位攻防カード第2戦【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦を5-4で制し、カード対戦成績を1勝1敗とした。勝負を分けたのは9回1死の場面。一走コールが盗塁を仕掛けた際に、牽制が逸れてチャンスが拡大。その後犠飛で決勝点をもぎ取った。飛び出してしまった形となったコールが、その場面を振り返った。試合は前日に続き接戦。同点のまま9回に突