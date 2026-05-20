ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野手（３３）がカッコよすぎるチャレンジで一塁に?確信歩き?だ。１９日（日本時間２０日）の本拠地ブルージェイズ戦の３点を追う４回、先頭者のジャッジはフルカウントからシースの６球目の低めの際どいスライダーを見逃した。球審は派手にストライクのジェスチャーを決めたが、ジャッジはすぐに悠々と?確信歩き?を始め、ヘルメットを軽くポンポンと叩き、防具を外した。一塁に向かう途中