【モデルプレス＝2026/05/20】Dream Ayaが5月18日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳LDH美女「ヘルシーで憧れ」美脚＆素肌輝くミニスカゴルフウェア姿◆Dream Aya、ミニスカゴルフウェア姿公開Ayaは「Urban Safari OPEN 2026 久しぶりに参加できて素敵なメンバーと最高の時間を過ごさせていただきました」と、複数枚の写真や動画と共に報告。「天候にも恵まれて ＠adidasgolf のミ