【モデルプレス＝2026/05/20】卓球女子日本代表の張本美和選手が5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のライブに行ったことを明かした。【写真】五輪女性選手、グッズ装備のオタ活ショット◆張本美和選手、&TEAMライブ満喫5月13日〜14日に&TEAMのライブツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in JAPAN』の神奈川・Kアリーナ横浜公演が開催されたのを受け