【モデルプレス＝2026/05/20】動画配信サービスを提供するNetflixでは、NHKの過去のドラマ作品を2026年6月22日より順次配信することが決定した。【写真】40歳朝ドラヒロイン「思わず二度見した」人気韓国女優2人との貴重ショット◆Netflix、NHKの過去ドラマ作品配信決定大河ドラマ、連続テレビ小説、ドラマ10など、長年にわたり日本の視聴者に親しまれてきたNHKの名作・話題作がNetflixに登場。6月の第1弾を皮切りに、2027年初頭に