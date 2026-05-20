日本メディカル給食協会は5月15日、都内で総会を開き、淀川食品の田村隆代表取締役社長を新会長に選んだ。田村会長はあいさつで、様々な取り組みの中から「ヒト･モノ･カネ」の3つの視点での事業について方針を示した。1つ目の「収入源の確保」では、「入院時食費療養費、介護保険施設等における食費の基準費用額の引き上げについて、物価高への対応、従業員の処遇改善、給食の質維持のために、これからも引き上げを実現していかな