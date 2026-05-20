ボーイズグループZEROBASEONEの“第2章”は、厳しい数字から始まることとなった。5人体制となったZEROBASEONEが5月18日に発売した6thミニアルバム『Ascend-』の初日売上が、過去作と比べて大きく落ち込んだとして、K-POPファンの間で波紋を広げている。【写真】タトゥーもチラ見え…ソン・ハンビン韓国の音盤販売量集計サイトHANTEOチャートによると、『Ascend-』の初日売上は19万8045枚にとどまった。ZEROBASEONEの過去最高記録で