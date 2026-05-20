【モデルプレス＝2026/05/20】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が5月18日、自身のInstagramを更新。膝上丈ワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】“身長170cm”40歳美人気象予報士「オーラがすごい」美脚輝く膝上ミニコーデ◆穂川果音、美脚際立つ高身長コーデ披露穂川は、東京・芝公園で開催されている「屋台湾フェス」に出かけ、マンゴーのカキ氷とビールを味わったことを報告。「この日は暑かったので膝上