資料 総務省の住宅・土地統計調査によりますと、香川県の2023年の空き家率は18.5％で全国で10番目に多くなっています。百十四経済研究所（高松市）が2025年夏、空き家に対する香川県民の意識調査を行いました。 あなたの身近な地域に空き家になっている住宅があるかを尋ねたところ、「非常に多い」が9％、「やや多い」20％、「少しはある」42％と、自宅周辺に空き家があることを把握している人が71％に達しました。 空き