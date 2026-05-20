ミドルクラス2モデルに最新装備を搭載！ ホンダCBR400R E-クラッチ｜カラー：グランプリレッド このたび「CBR400R」と「NX400」に二輪車用有段式MTのクラッチコントロールを自動制御する「ホンダE-クラッチ」が新たに搭載された。ホンダE-クラッチは、発進から変速、停止など、駆動力が変化するシーンで、ライダーによるクラッチレバー操作を必要とせずに（※）、緻密な電子制御により最適なク