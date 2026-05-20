１８日、西蔵自治区「国際博物館の日」メイン会場イベントの開幕式。（山南＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ5月20日】中国西蔵自治区の山南市博物館で「国際博物館の日」の18日、「中華民族共同体意識を強固に−山南文物精品展」が始まった。市内12県（区）の37寺院が収蔵する文化財70点（組）余りを展示。「歴史の痕跡」「造像芸術」「タンカ（仏画）の至宝」「法具の名品」の四つの側面から青蔵高原と中原地域の交流・融