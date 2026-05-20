お笑いタレントの横澤夏子(35)が20日、自身のインスタグラムを更新。夏の外出スタイルを披露し、ファンから驚きの声が寄せられた。横澤は「この夏は最強な私で過ごせることが決定しました！」とし、夏の紫外線対策なのか帽子とマスクで目元以外の顔をすっぽり覆っている外出スタイルを披露。「もし街中で見つけたら中身は横澤夏子なのよー！」と呼びかけていた。フォロワーからは「農作業するときはこれが一番いい」「なっ