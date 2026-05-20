神戸は20日、神戸市西区のいぶきの森競技場で公開トレーニングを行った。23日の敵地・福岡戦で90分以内に勝てば西地区首位が決定。来季のACLEプレーオフ出場が確定する。18日に36歳の誕生日を迎えたFW大迫勇也は練習後にサポーターからバースデーソングを贈られ、チーム恒例のパイ投げで祝福された。「ありがとうございます。良い1年にします」と年男は短く、しかし力強く決意を口にした。福岡戦で勝利に導き、サポーターに