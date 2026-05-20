吉川友梨さんの情報提供を求める大阪府警の捜査員（左）＝20日午後、大阪市中央区大阪府熊取町で2003年5月、当時小学4年の吉川友梨さん（32）が下校途中に行方不明になってから20日で23年となった。友梨さんの両親や大阪府警の捜査員らが、大阪市の繁華街・難波の百貨店前で顔写真が載ったチラシを配り、情報提供を呼びかけた。正午から約1時間、両親らは行き交う人々にチラシを手渡し「ささいな情報でもお寄せください」と声