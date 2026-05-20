特殊詐欺の拠点となっていたインドネシア・スラバヤの住宅に監禁されていた日本人女性２人が１８日、保護された警察署内で読売新聞の取材に応じた。監禁された家で、中国人の指示役から「ここで働くのが唯一の選択肢。嫌なら臓器を売ってもらう」と脅されたと明かした。２人は関東地方に住む３０歳代と４０歳代の女性で、詐欺には加担していなかったとして、警察が捜索した際に保護された。拘束された日本人４人との関係性はな