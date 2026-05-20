「運転しやすくて最高ですっ」と語る新たな愛車に注目！女子プロゴルファーの山口すず夏さんが2026年5月3日、自身のInstagramを更新し、新たな愛車とのツーショット写真を公開しました。「ご報告」という書き出しに続き、ホンダの販売ディーラー「ホンダカーズ中央神奈川」とパートナーシップ契約を結んだことを報告した山口さん。【画像】これが女子プロゴルファー「山口すず夏」の新たな愛車「ZR-V」です！ 画像で見る（30枚以