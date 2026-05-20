落ち着いた印象のダークグレーやブラックが人気の傾向に？ヤマハは、2026年3月31日に原付二種スクーター「アクシスZ」のカラーバリエーションを変更して発売しました。アクシスZは、走りの楽しさと環境性能を両立したブルーコアエンジンを搭載する原付二種スクーターです。【画像】人気なのはどのカラー？ ヤマハ「“最新”アクシスZ」を画像で見る（30枚以上）燃費の良い点が特徴で、WMTCモード値はヤマハの125cc原付二種ス