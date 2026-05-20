野崎良太による特定のメンバーを持たないプロジェクト Jazztronikが、8月にビルボードライブ大阪、東京公演を開催する。 （関連：サカナクション「夜の踊り子」がバイラルヒット“今の文脈に合う曲”を発見し共有する、音楽の聴き方の変化） 本公演は、8月4日に大阪、同月6日に東京にて開催。真夏のビルボードライブをさらに熱く盛り上げる、プレミアムなステージを披露する。 チケットは、6月