私はナナミ（40代）。現在娘のミユキ（小1）を育てています。1人娘なので、子どもと向き合って、大事に育ててきました。ただ、今は女の子も自立しなければいけない時代なので、子どもの意見をきちんと聞いたり、自主性を促したりと、ミユキのためになることは努力しています。ただ、ミユキは優しすぎるのかあまり自己主張ができる子ではありません。見守ることも多いのですが、あんまりにもかわいそうだなと思うときは、まだ親のサ