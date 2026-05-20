＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇7337ヤード・パー72＞プロゴルファー日本一を決める戦いに、清水大成はディフェンディングチャンピオンとして出場する。「あれからもう1年経ったんだなという思いと、また優勝を狙いたいという気持ちです」と、強い眼差しを向けた。【写真】古江彩佳がBS新アイアンをテスト「惚れました！」そんななか、両手首にはテーピングが巻かれ