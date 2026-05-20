テレビアニメ『らんま1/2』より、作中でシャンプーが働いている「猫飯店」をコンセプトにしたグッズが7月下旬より販売される。【写真】食べ進めるとシャンプーの顔！箸も進む「猫飯店」餃子皿＆お箸セット看板娘のシャンプーやらんまのかわいい猫飯店イラストを使用した、コットンフェイスタオルや、ちょっとしたお出かけにピッタリのミニショルダーバッグ。炒飯や餃子などいろいろな中華料理に使える、皿と箸のセットなど、生