神戸は20日、神戸市西区のいぶきの森競技場で公開トレーニングを行った。23日の敵地・福岡戦で90分以内に勝てば西地区首位が確定。来季のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）プレーオフ出場が確定する。FW佐々木大樹は「自分のゴールも大事ですが、まずは勝つことだけにフォーカスしたい。どんな形でも勝ち切りたい。それだけです」と口にした。スッキリした表情で決意を語ったがACLE後は苦しんだ。「少し肩に力が入