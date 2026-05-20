暑くなってくると、気になるのがパンツの重さや張り付き感。とはいえ、ラフすぎるショートパンツは街で履きづらい…と感じる人も多いはず。そんな中でちょうどよかったのが、アウトドアブランド・グラミチ（Gramicci）のハーフパンツ。動きやすくてラクなのに、“アウトドア感が強すぎない”モデルも多く、最近は街着として選ぶ人も増えている。今回は、普段使いしやすいデザインを中心に、夏に履きたくなる人気のハーフパンツを