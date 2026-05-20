◇ア・リーグヤンキース5−4ブルージェイズ（2026年5月19日ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ブーン監督（53）が19日（日本時間20日）、本拠でのブルージェイズ戦で退場処分を受けた。きっかけは4回の盗塁だった。自軍のボルピが4回2死一塁から二盗を試みたが、捕手からの送球とほぼ同時に二塁に到達。二塁塁審がアウトの判定を下した。ヤンキース側はチャレンジを要求し、長いリプレー検証の結果、判定はアウトのま