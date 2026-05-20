子作りに不安を抱える34歳美人経営者が、年収3000万円高卒経営者から婚約破棄された後、「自分から『婚約破棄』までする勇気が持てなかった」と苦悩を明かした。【映像】同じベッドで“イチャイチャ” 美人社長の婚約生活5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から