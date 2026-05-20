「パドレス４−５ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースが劇的な逆転勝利で首位の座を奪回。デーブ・ロバーツ監督は試合後、アンディ・パヘズ外野手のあるシーンで勝ち越しを確信したと語った。牽制悪送球が重なり、１死三塁で打席に入ったパヘズ。ミラーの剛速球、キレ抜群のスライダーに必死に食らいついた。最後は高めに浮いた１０１・５マイルのフォーシームを右翼へ運び勝ち越しの犠飛となった。指揮官はカ