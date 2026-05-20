震度５強の与論町 体育館の天井パネルが落ちる 午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源地とする地震があり、鹿児島県の与論町で最大震度5強を観測しました。与論町では建物などの被害が確認されています。 ▼与論町の総合体育館「砂美地来館（さびちらかん）」では、天井のパネルが落ちる被害がありました。 被害の状況をとらえた画像では、１メートルほどの大きさの天井パネルが、少なくとも２０枚以上、体育館の床に