タレントの堀ちえみさんが2026年5月15日にブログを更新し、「重症的な酷い腰痛」をめぐって思いを明かした。「すんなりは、動けなかった」腰痛持ちであることを明かしている堀さん。1月8日のブログでは腰痛のため「仙骨硬膜外ブロック注射を、受けました」と報告。その後、3月13日には「腰椎狭窄症と腰椎すべり症」に「今年に入ってすぐから、ずっと激痛に悩まされていて」としつつ、はり治療によってやわらいだことをつづっていた