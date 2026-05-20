栃木県で16歳の高校生4人による強盗殺人事件は、指示役とみられる20代夫婦も逮捕され、本格的な調べが始まった模様だ。【もっと読む】高橋一生も飯豊まりえもドラマ主演ゲットで絶好調！ 快進撃夫妻の陰でくすぶる“年の差婚の俗説”「匿名かつ流動的な、いわゆる『トクリュウ』による犯行とされていますが、闇社会との接点など、これまでトクリュウが関与した強盗事件とは異なる特徴も指摘されています」とは、スポーツ紙芸能